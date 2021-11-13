Самую дорогую квартиру за 670 миллионов рублей продают в Сочи Фото из архива КП

Самую дорогую квартиру за 670 миллионов рублей продают в Сочи. За такую сумму можно приобрести жилье в сегменте вторичного жилья. Данные о стоимости приводит российский портал продажи и аренды недвижимости.

Так, самая дорогая квартира в центре Сочи занимает площадь более 800 квадратных метров. В жилом комплексе расположены ресторан, спа-салон, фитнес-центр, площадка для вертолета.

Вторая по стоимости квартира находится в Анапе – жилье здесь можно приобрести максимально за 152 миллиона рублей площадью в 663 квадратных метра. Третью строчку дорогой «вторички» занимает Краснодар. В краевом центре купить квартиру можно почти за 100 миллионов.

В ТОП-10 входят квартиры в Геленджике, Новороссийске, Туапсе, Горячем Ключе, Волгограде, Астрахани и Ростове-на-Дону.