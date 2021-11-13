До трех лет колонии грозит за выращивание конопли жителю Абинского района Кубани

Житель Абинского района Кубани выращивал коноплю и готовил из нее наркотик Фото из архива КП

До трех лет лишения свободы грозит жителю Абинского района Кубани. В доме мужчины обнаружили наркотик, который он готовил для собственного употребления, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, в доме мужчины обнаружили 16 граммов марихуаны. А во дворе он выращивал 58 кустов конопли, из которой потом готовил наркотик.

- Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено для рассмотрения в суд. За хранение, изготовление наркотика и культивирование растений с веществами ему грозит до трех лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Краснодарского края.