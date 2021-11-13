Светофоры для велосипедистов установили в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Велосипедные светофоры заработали в Краснодаре. Оно появились в районе городского цирка - на улице Калинина, на пересечении Рашпилевской и Октябрьской. Ранее там также была установлена велодорожка протяженностью 160 метров.

— Основные работы по благоустройству территории в районе Краснодарского цирка выполнены. Обустроили пожарный проезд к зданию, широкую велодорожку, заездной карман для общественного транспорта, также нанесли разметку и уложили тротуарную плитку, — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Напомним, благоустройство территории возле цирка началось в августе 2021 года.