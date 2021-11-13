День президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошел в Анапе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В ВДЦ «Смена» в Анапе состоялся День президентской платформы «Россия — страна возможностей». 500 школьников возрасте от 14 до 17 лет смогли познакомиться с программой платформы, в которую входят 26 олимпиад, конкурсов и проектов.

— Ребята смогли познакомиться со всеми проектами платформы. Ответили на вопрос, каким они видят пространство АНО «Россия – страна возможностей» в детских лагерях и создали проект этого пространства, который будет впоследствии реализован нами совместно с ВДЦ «Смена», – сообщил руководитель конкурса «Флагманы образования» президентской платформы Андрей Богданцев.

Разработанное пространство начнет действовать в ВДЦ «Смена» уже в 2022 году.