Без света в Краснодаре остаются 2,3 тысячи жителей Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 2300 жителей Прикубанского округа. Причина отключения – авария на линиях электропередач. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Свет погас в домах по улицам Воскресенской, Дзержинского, Молодежной, Волгоградской и Пограничной. На месте работает бригада специалистов, восстановить подачу электроэнергии запланировано в течение 2-3 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-36, 050, 112