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Общество13 ноября 2021 19:15

Без света в Краснодаре остаются 2,3 тысячи жителей

Восстановить подачу запланировано в течение 2-3 часов
Светлана ОВДЕЙ
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Без света в Краснодаре остаются 2,3 тысячи жителей Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 2,3 тысячи жителей Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 2300 жителей Прикубанского округа. Причина отключения – авария на линиях электропередач. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Свет погас в домах по улицам Воскресенской, Дзержинского, Молодежной, Волгоградской и Пограничной. На месте работает бригада специалистов, восстановить подачу электроэнергии запланировано в течение 2-3 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-36, 050, 112