В ДТП погибли двое

"КП"- Кубань" собрала,что произошло за ночь 14 ноября в Краснодарском крае.

В массовом ДТП погибли два человека, еще пять - были госпитализированы в городскую больницу. В МВД установили личности погибших.

На Кубани устанавливают обстоятельства гибели семилетнего ребенка в ковид-госпитале. Диагноз коронавирус, как сообщают следователи, поставлен ребенку не был.

Без света в Краснодаре остались 2300 жителей Прикубанского округа. Причина отключения – авария на линиях электропередач. Свет погас в домах по улицам Воскресенской, Дзержинского, Молодежной, Волгоградской и Пограничной.