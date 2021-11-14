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Происшествия14 ноября 2021 7:44

Что произошло за ночь 14 ноября в Краснодарском крае

"КП" собрала, что произошло за ночь 14 ноября в Краснодарском крае
Ева МУР
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В ДТП погибли двое

В ДТП погибли двое

"КП"- Кубань" собрала,что произошло за ночь 14 ноября в Краснодарском крае.

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