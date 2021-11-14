Погода в Краснодаре 14 ноября: на город опустился туман из-за разницы температур

Тепло продлится недолго

В Краснодар вернулось тепло. Погода в Краснодаре 14 ноября тоже будет комфортной. После нескольких морозных дней, на город снова опустился туман. Это происходит из-за разницы дневных и ночных температур.

- Ночью температура воздуха опускается до 1-3 градусов, а днем поднимается до 10-12, - сообщили "КП" - Кубань" в краснодарском гидрометцентре.

Однако это потепление окажется кратковременным. Уже в понедельник суровый циклон начнет забрасывать в наш край арктические воздушные массы. В результате даже в центральной части региона опять подморозит — и в Краснодаре днем будет лишь +2-3 градуса.

Влияние холодного фронта будет сказываться и во вторник, 16 ноября. Температурные отметки понизятся до нулевых, а осадки местами опять станут переходить в снег.