Снег обещают в регионе Фото: Ева МУР

Синоптики спрогнозировали снег на Кубани. Уже в понедельник, 15 ноября, в регион вернется непогода.

- Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Сначала снова будет туманно утром и ночью. Температура воздуха ночью 15 ноября будет достигать +3…-2°, днем 6…11°, - сообщили "КП" - Кубань" в краснодарском гидрометцентре.

Во вторник, 16 ноября, ночью и вовсе подморозит. Метеорологи обещают до -1…-6 градусов. А днем не прогреется выше 2…7 граусов.

На Черноморском побережье переменная облачность, но без осадков. Днем температура воздуха будет повышаться до 15 градусов тепла.