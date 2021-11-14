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Общество14 ноября 2021 9:12

Синоптики спрогнозировали снег на Кубани

Тепло в регион пришло ненадолго
Ева МУР
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Снег обещают в регионе

Снег обещают в регионе

Фото: Ева МУР

Синоптики спрогнозировали снег на Кубани. Уже в понедельник, 15 ноября, в регион вернется непогода.

- Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Сначала снова будет туманно утром и ночью. Температура воздуха ночью 15 ноября будет достигать +3…-2°, днем 6…11°, - сообщили "КП" - Кубань" в краснодарском гидрометцентре.

Во вторник, 16 ноября, ночью и вовсе подморозит. Метеорологи обещают до -1…-6 градусов. А днем не прогреется выше 2…7 граусов.

На Черноморском побережье переменная облачность, но без осадков. Днем температура воздуха будет повышаться до 15 градусов тепла.