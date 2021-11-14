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Происшествия14 ноября 2021 8:16

21-летний студент КубГУ умер от коронавируса

Врачи не смогли спасти молодого человека
Ева МУР
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Молодого человека не спасли

Молодого человека не спасли

21-летний студент КубГУ умер от коронавируса. Об этом журналистам сообщил ректор вуза Михаил Астапов. Молодой человек учился на четвертом курсе факультета прикладной математике, и это первый смертельный случай среди учащихся вуза.

Напомним, вакцинацию студентам в вузе рекомендовали несколько месяцев назад. Однако позже, по словам руководства КубГУ, приказ о премировании 1 тысячей рублей тех, кто это сделает до 12 ноября.

К слову, в регионе привились от коронавируса 40 тысяч студентов. Лидер среди вузов - Кубанский медицинский университет.