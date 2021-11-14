В Краснодарском крае коронавирусом заболели еще 494 человека за сутки

49 человек скончалось за сутки

Каждый день на Кубани фиксируют рекордные цифры по заболевшим. За сутки 14 ноября прирост инфицированных коронавирусом составил 494 человека.

Наибольшее число зафиксировано в Краснодаре (+126), в Сочи (+81) и в Тимашевском районе (+24).

- 8025 пациентов с начала пандемии спасти не удалось, в том числе 49 – за последние сутки, - сообщает оперштаб по коронавирусу.

Напомним, медики утверждают, что по-прежнему единственным способом не заболеть или перенести заболевание в легкой форме остается вакцинация.