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Общество14 ноября 2021 8:14

В Краснодарском крае коронавирусом заболели еще 494 человека за сутки

Ежедневно Кубань бьет собственные антирекорды по заболевшим
Ева МУР
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49 человек скончалось за сутки

49 человек скончалось за сутки

Каждый день на Кубани фиксируют рекордные цифры по заболевшим. За сутки 14 ноября прирост инфицированных коронавирусом составил 494 человека.

Наибольшее число зафиксировано в Краснодаре (+126), в Сочи (+81) и в Тимашевском районе (+24).

- 8025 пациентов с начала пандемии спасти не удалось, в том числе 49 – за последние сутки, - сообщает оперштаб по коронавирусу.

Напомним, медики утверждают, что по-прежнему единственным способом не заболеть или перенести заболевание в легкой форме остается вакцинация.