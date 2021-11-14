Туалет появился в Дмитриевском сквере. Фото: @typodar

Общественный туалет появился в Дмитриевском сквере Краснодара. Об этом сообщают жители города.

Новый модуль оснащен пандусами для маломобильных граждан.

Напомним, проблему отсутствия общественных туалетов в парках и скверах Краснодара поднимали в эфире радио "Комсомольская правда".

- Есть у нас федеральный закон №52 от 1999 года, там статья восьмая посвящена нашим с вами правам на благоприятную среду обитания. Город, как управляющая компания нашей средой обитания, обязан в каждом общественном месте устанавливать туалеты. И все парки должны быть обустроены ими, больницы, торговые центры и всё остальное, - говорил в эфире радио "КП" - Краснодар" урбанист Константин Трудик.