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Общество14 ноября 2021 10:15

Сбор макулатуры объявили в Краснодаре с 22 ноября

Марафон продлится до 16 декабря
Ева МУР
Принимать макулатуру будут до 16 декабря. Фото: krd.ru

Принимать макулатуру будут до 16 декабря. Фото: krd.ru

Сбор макулатуры объявили в Краснодаре с 22 ноября по 16 декабря. Акцию назвали экологическим марафоном по спасению деревьев. Как известно, материал для производства бумаги - это лес.

- Сдать бумагу, которая уже использовалась, можно как организациям, так и частным лицам. Для этого им необходимо собрать более 300 кг макулатуры и оставить предварительную заявку на официальном сайте акции, - сообщили в мэрии Краснодара.

За всеми подробностями можно обратиться по телефону оргкомитета 8 988 037-88-91 или по почте 123@sdai-bumagu.com.