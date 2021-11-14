Принимать макулатуру будут до 16 декабря. Фото: krd.ru

Сбор макулатуры объявили в Краснодаре с 22 ноября по 16 декабря. Акцию назвали экологическим марафоном по спасению деревьев. Как известно, материал для производства бумаги - это лес.

- Сдать бумагу, которая уже использовалась, можно как организациям, так и частным лицам. Для этого им необходимо собрать более 300 кг макулатуры и оставить предварительную заявку на официальном сайте акции, - сообщили в мэрии Краснодара.

За всеми подробностями можно обратиться по телефону оргкомитета 8 988 037-88-91 или по почте 123@sdai-bumagu.com.