Спектакли отложены. Фото: to-premiera.com

Театры в Краснодаре перенесли все спектакли и концерты из-за ограничений по коронавирусу. Учреждения культуры в Краснодарском крае сообщили о новых датах спектаклей. Почти все они запланированы только на середину, конец января - февраль.

Согласно постановлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, все ограничения в регионе, включая массовые мероприятия, продлены как минимум до 21 ноября.

Однако число заболевших коронавирусом растет день ото дня, а значит, эти ограничения могут быть вновь продлены.