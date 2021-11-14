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Происшествия14 ноября 2021 11:24

В трамвае Краснодара произошла драка между пассажирами из-за отказа надевать медицинскую маску

Работники общественного транспорта получили распоряжение контролировать ношение средств защиты в салоне
Ева МУР
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В трамвае возник конфликт

В трамвае возник конфликт

В трамвае Краснодара произошла драка между пассажирами из-за отказа надевать медицинскую маску. Об этом сообщают подписчики "КП" - Кубань".

- Вошла молодая девушка и наотрез отказалась надевать маску. Тогда вагоновожатая объявила по громкоговорителю, что не поедет, пока та не наденет маску. Возник конфликт уже между пассажирами, в дело вмешался кондуктор. В итоге все дошло до драки и оскорблений, - рассказывают очевидцы произошедшего.

- Если гражданин считает, что его права были нарушены или ему были нанесены телесные повреждения, он имеет право обратиться с заявлением в полицию, после чего будет проведена проверка и принято законное процессуальное решение, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по городу Краснодару.

Напомним, в общественном транспорте Краснодарского края ужесточили контроль ношения средств индивидуальной защиты. Водителей призвали не отправляться по маршруту, если на пассажирах нет медицинских масок.