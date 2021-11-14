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Общество14 ноября 2021 16:21

Более 250 тысяч туристов собирается приехать в горные курорты Сочи к Новому году

В городе начали подготовку к сезону
Ева МУР
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Сочи готовится к горнолыжному сезону

Сочи готовится к горнолыжному сезону

Более 250 тысяч туристов собирается приехать в горные курорты Сочи к Новому году. Такие цифры озвучили в мэрии города.

Власти Сочи предупреждают, что меры защиты от коронавируса будут усилены в это время. Планируется, что кабинки на канатных дорогах станут обрабатывать каждые три часа, а в очередях к ним призовут к соблюдению безопасной дистанции.

- Разграничивать потоки туристов будут волонтеры, - озвучили планы в городской администрации курорта. - Второй год наши объекты функционируют в условиях пандемии.

Напомним, на курортах Краснодарского края по-прежнему действует требование заселять в гостиницы только при наличии сертификата о прививке от коронавируса либо медотвода.