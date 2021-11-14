Очереди на вакцинацию от коронавируса выстроились в Краснодаре. В прививочный пункт ТЦ "Галерея" пришли сотни горожан, желающих получить иммунитет и QR-код.

- Стоят здесь многие, правда, маска иногда просто висит на ухе или под подбородком, - сообщает корреспондент "КП" - Кубань".

Надевать средства индивидуальной защиты призывают эпидемиологи. Особенно важно это для тех, кто до сих пор не имеет иммунной защиты от коронавируса. Иначе еще до того, как он появится, организм успеет заразиться.

Напомним, ограничения на Кубани продлены до 21 ноября. Это значит, что в общественные места в регионе не пустят без данных о вакцинации.