Школа получит 2 млн рублей на развитие. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Гимназия в Новороссийске победила в конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Теперь школа получит получит два миллиона рублей на развитие образовательной среды.

– Краснодарский край на конкурсе представляли 84 школьника из 18 городов и районов региона, в том числе 24 ученика из Новороссийска. Наши ребята показали достойные результаты в направлениях искусство и творчество, образовательные технологии, общество. В очередной раз доказали, что у нас талантливая и образованная молодежь. Кубань гордится вами, – сказал Вениамин Кондратьев.