Пожар в Туапсинском районе уничтожил почти 3 гектара леса

В лесу горели трава и листья

Лесной пожар вспыхнул днем 14 ноября неподалеку от аула Псебе. На территории Джубгского и Новомихайловского участкового лесничеств загорелась лесная подстилка. Огонь распространился на площади 2,9 гектара.

- В настоящее время пожар локализован, открытого горения не наблюдается, после осмотра будет принято решение о дальнейших действиях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте продолжают дежурить спасатели. Они мониторят обстановку и делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.