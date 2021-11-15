В Новороссийске появилась современная площадка с медведем-скалодромом

Медведь-скалодром. Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

С сегодняшнего дня в Новороссийске для местных жителей доступна современная игровая площадка на набережной. Эта зона в городе-герое построена в новом формате.

- На площадке установлены качели для взрослых и детей, есть элементы для лазанья, - написал мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Современное пространство. Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Скалодром на площадке сделан в виде медведя. Из уникального – зону украсили круглые качели с подсветкой, по ночам они переливаются разными цветами.

Стоит отметить, что похожую современную площадку открыли в мае на набережной в районе Западного мола.