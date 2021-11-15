Перепись показала рост численности населения Краснодарского края

Численность населения стала выше. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стали известны предварительные итоги Всероссийской переписи. Их без конкретных цифр озвучил замглавы Росстата Павел Смелов.

- В нескольких районах численность населения дала рост после переписи. Значительно больше людей по промежуточной оценке в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ставропольском крае, - отметил заместитель главы Росстата.

В ближайшее время специалисты будут разбирать анкеты вручную. В переписных листах есть дубли, которые нужно почистить.

Напомним, Всероссийская перепись населения закончилась 14 ноября. Сейчас эксперты устанавливают точное количество жителей во всех регионах страны.