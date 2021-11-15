В Кавказском заповеднике прошла экологическая акция

Фото: kavkazzapoved.ru

Акция прошла в Кавказском биосферном заповеднике на кордоне Гузерипль в Адыгее. Гости кордона изготовили кормушки, наполнили их зерном и семенами и развесили на деревьях по всей территории кордона.

- В Кавказском заповеднике обитает 213 видов птиц. Десять волонтеров привели в порядок 12 скворечников и 5 кормушек, – рассказала «КП»-Кубань» пресс-секретарь Кавказского заповедника Янина Реенсон. - За сезон через нашу территорию пролетает более 100 птиц, которые относятся к 116 видам.

Фото: kavkazzapoved.ru

Еще в Кавказском заповеднике провели Синичкин день. Любопытно, что синица съедает за сутки столько насекомых, сколько весит сама. Однако зимой насекомоядные птицы довольствуются только растительным кормом. Более того, при сокращении светового дня у всех птиц остается меньше времени на поиски пропитания. Насекомоядные птицы тратят больше энергии на поиск и добычу корма, чем зерноядные, поэтому зимой они еще больше нуждаются в подкормке. Вот почему так важно осенью установить и своевременно пополнять кормушки и давать птицам только полезный для них корм.

Орнитологи напоминают, что птиц нельзя кормить пищей животного и растительного происхождения, корм не должен подвергаться термической обработки и копчению, еда для птиц не должна содержать сахара, соли или каких-либо других специй. В том числе не нужно класть хлеб, он может заплесневеть.