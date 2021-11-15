Фура с мандаринами раздавила легковушку с водителем на Кубани

От машины остался искореженный металл. Фото: ГИБДД по краю

Трагедия произошла утром 15 ноября на трассе в Новокубанском районе. По предварительным данным, в результате ДТП фура DAF раздавила легковой автомобиль ВАЗ. Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

- Водитель легковушки выехал на встречку и влетел в грузовую машину с мандаринами. В результате аварии погиб 27-летний водитель ВАЗ, - сообщила начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Фото: ГИБДД по краю

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Машина восстановлению не подлежит.