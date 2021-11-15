Более 9,5 тысячи жителей Сочи ревакцинировались от коронавируса

Для прививки нужны паспорт, полис и СНИЛС. Фото: sochi.ru

Свыше 9,5 тысячи сочинцев прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- Ревакцинироваться в Сочи можно «Спутником Лайт» и «Спутником V», - отметили в мэрии. – Повторно делают укол спустя полгода после первой вакцинации.

Вакцинировались от коронавируса 213 тысяч жителей Сочи. Госслужащих привили на 90%. Прививочная кампания продолжается. В Сочи работают 25 пунктов вакцинации, расположены они во всех внутригородских районах.