Как «Почта России» готовится к высокому сезону

Руководитель УФПС Краснодарского края АО «Почта России» Елена Бабак. Фото: pochta.ru

Для «Почты России» в ноябре начинается высокий сезон. Начиная с этого месяца и по февраль количество почтовых пересылок между людьми сильно возрастает. Связано это в первую очередь, конечно же, с новогодними праздниками. К этому периоду в «Почте России» тщательно готовятся, чтобы минимизировать сроки доставки. О том, как ведется эта работа, на пресс-конференции «Комсомольской правды» 17 ноября расскажет директор УФПС Краснодарского края АО «Почта России» Елена Бабак.

- «Почта России» в Краснодарском крае подготовилась к приему увеличенного потока трансграничной почты и к оперативной доставке внутри края. Принятые меры в преддверии сезона распродаж, который начинается с ноября, помогут компании в сжатые сроки доставить заказы жителей Кубани, сделанные как в иностранных, так и в российских интернет-магазинах, - рассказали в организации.

Как «Почта России» оптимизирует свою работу и повышает скорость доставки посылок. Можно ли заказать доставку посылки из почтового отделения на дом. Об этом и многом другом Елена Бабак расскажет на пресс-конференции, по итогам которой мы опубликуем на сайте «КП» - Кубань» специальный материал.