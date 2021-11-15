Экспорт IT-услуг Кубани в 1,5 раза увеличился за два года Фото: пресс-служба краевой администрации

Экспорт IT-услуг Краснодарского края в 1,5 раза увеличился за два года. В 2020 году показатель достиг 35 миллионов долларов. Такую статистику накануне озвучил вице-губернатор края Александр Руппель на совещании с Ассоциацией европейского бизнеса.

На Кубани всего работает более 900 IT-компаний, прибыль которых в прошлом году составила около 17 миллиардов рублей.

– По итогам 2020 года мы заняли 13-е место в стране по развитию индустрии разработки программного обеспечения, наши компании ориентированы не только на отечественный рынок, но и на зарубежные, - отметил Александр Руппель.- Мы выступили с инициативой изменения федерального законодательства: нововведения призваны позволить регионам поддерживать IT-отрасль из бюджета субъектов и расширить полномочия по этому направлению.

В Краснодарском крае наиболее перспективными для развития названы информационная безопасность, искусственный интеллект и нейросети, внедрение системы «Smart City», IT-аутсорсинг и BigData. На сегодняшний день в Краснодаре реализуют инвестпроект по открытию IT-парка, организована «Ассоциация цифрового развития Краснодарского края». А IT-компаниям предложены льготные займы по ставке от 2% годовых.