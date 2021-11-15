Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 ноября 2021 8:46

Рыбный цех в Кропоткине эвакуировали из-за пожара

С территории предприятия вывели 30 человек
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Кропоткине утром 15 ноября загорелся рыбный цех на улице Морозова. Рабочие вызвали пожарных. Огонь успел уничтожить 20 квадратных метров одного из помещения.

- Пожарные прибыли туда уже через четыре минуты в 9:14. С территории предприятия эвакуировали 30 человек. В 9:34 возгорание ликвидировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар тушили 10 человек и две единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.