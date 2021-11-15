На Кубани за последние сутки зафиксировано 589 новых случаев заболевания COVID-19

Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен на Кубани Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировано 589 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 48 среди детей. Умерших пациентов в регионе насчитывается 48. Об этом сообщает краевой Оперативный штаб.

Так, в Краснодаре заразились 173 человека, в Новороссийске – 36, в Тимашевском районе – 27, в Сочи и Ейском районе – по 25. 22 положительных теста получено в Геленджике, 19 - в Брюховецком районе, 17 - в Динском, 15 - в Крымском. В Анапе и Красноармейском муниципалитете по 14 новых пациентов, в Армавире, Курганинском, Павловском, Лабинском районах – по 13, в Северском – 12. По 11 заболевших приходится на Туапсинский, Выселковский и Ленинградский районы, по 10 – на Славянский и Мостовской районы.

- В Староминском и Усть-Лабинском – по 8 заболевших, в Темрюкском районе заразились 7 человек, в Кавказском и Приморско-Ахтарском – по 6, в Каневском, Кущевском, Тбилисском, Новопокровском – по 5. По 4 новых пациента в Абинском, Белоглинском, Успенском и Новокубанском районах, по 3 - в Калининском, Отрадненском, Щербиновском, 2 - в Гулькевичском, по 1 - в Горячем Ключе, Апшеронском, Крыловском районах, - сообщает Оперштаб региона.

Количество заболевших на Кубани COVID-19 - новый антирекорд. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 118 пациентов, 6 – на ЭКМО.