Пожизненный срок за сбыт наркотиков грозит жителю Абинска Фото из архива КП

На Кубани перед судом предстанет житель Абинска, обвиняемый в сбыте наркотиков. Наркодилеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, мужчина заказал запрещенные вещества, которые отправлялись злоумышленнику почтой. Сотрудники Краснодарской таможни и УФСБ России по Краснодарскому краю отследили попытку сбыта наркотиков и изъяли товар. Всего обвиняемый должен был получить более 992 граммов вещества.

Кроме доставки, в доме наркодилера обнаружено более 580 граммов наркотиков и препаратов массой свыше 65 граммов. В общем объеме у сбытчика наркотиков изъято более 1,6 килограмма веществ.

- В настоящее время уголовное дело с доказательной базой направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Краснодарского края.