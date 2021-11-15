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Общество15 ноября 2021 9:06

Пожизненный срок за сбыт наркотиков грозит жителю Абинска

Материалы уголовного дела переданы в суд
Светлана ОВДЕЙ
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Пожизненный срок за сбыт наркотиков грозит жителю Абинска Фото из архива КП

Пожизненный срок за сбыт наркотиков грозит жителю Абинска Фото из архива КП

На Кубани перед судом предстанет житель Абинска, обвиняемый в сбыте наркотиков. Наркодилеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, мужчина заказал запрещенные вещества, которые отправлялись злоумышленнику почтой. Сотрудники Краснодарской таможни и УФСБ России по Краснодарскому краю отследили попытку сбыта наркотиков и изъяли товар. Всего обвиняемый должен был получить более 992 граммов вещества.

Кроме доставки, в доме наркодилера обнаружено более 580 граммов наркотиков и препаратов массой свыше 65 граммов. В общем объеме у сбытчика наркотиков изъято более 1,6 килограмма веществ.

- В настоящее время уголовное дело с доказательной базой направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Краснодарского края.