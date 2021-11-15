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Происшествия15 ноября 2021 9:34

Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП в Новопокровском районе Кубани

Водители двух грузовиков – участников аварии – не пострадали
Светлана ОВДЕЙ
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В ДТП в Новопокровском районе Кубани погибли два человека Фото: пресс-служба ГИБДД Краснодарского края

В ДТП в Новопокровском районе Кубани погибли два человека Фото: пресс-служба ГИБДД Краснодарского края

Смертельное ДТП произошло накануне в Новопокровском районе Кубани. Грузовик задел легковушку, после чего участников аварии стала вторая фура. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Краснодарского края.

Предварительно, КамАЗ не уступил дорогу легковушке Nissan Tiida и столкнулся с ней, а затем – с фурой Volvo.

- В результате ДТП 60-летний водитель и 52-летний пассажиры легковушки погибли на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в ГИБДД региона.