Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП в Новопокровском районе Кубани

В ДТП в Новопокровском районе Кубани погибли два человека Фото: пресс-служба ГИБДД Краснодарского края

Смертельное ДТП произошло накануне в Новопокровском районе Кубани. Грузовик задел легковушку, после чего участников аварии стала вторая фура. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Краснодарского края.

Предварительно, КамАЗ не уступил дорогу легковушке Nissan Tiida и столкнулся с ней, а затем – с фурой Volvo.

- В результате ДТП 60-летний водитель и 52-летний пассажиры легковушки погибли на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в ГИБДД региона.