Ремонт Почтового тракта стартовал в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ремонт дороги «Почтовый тракт» стартовал в Краснодаре. Подъезд к хутору Копанскому реконструируют в два этапа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в порядок приводят участок протяженностью более 5 километров от хутора Копанского в направлении Западного обхода. В частности, здесь отремонтируют дорогу, переустановят инженерные сети, оборудуют освещение.

Движение на участке от гипермаркета «Лента» на Западном обходе до улицы Центральной хутора ограничено до 30 сентября 2022 года. Всего запланировано отремонтировать 11 километров дороги «Почтовый тракт».