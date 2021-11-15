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Общество15 ноября 2021 10:17

Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Каневском районе Кубани

Всего выделено 20 квартир площадью 33-34 квадратных метра
Светлана ОВДЕЙ
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Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Каневском районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Каневском районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Каневском районе Кубани. Всего выделено 20 жилплощадей в 33-34 квадратных метра, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- В квартирах сделали ремонт, оборудовали окна и двери, кухонные плиты, мойки, индивидуальные тепловые водонагреватели, сантехнику, - рассказали в администрации Каневского района.

В текущем году квартиры в Каневском районе уже выдали три квартиры детям-сиротам. До конца года ключи от жилья получат еще 13 человек.