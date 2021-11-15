Более 830 домов догазифицируют к концу года в Сочи Фото из архива КП

Более 830 домов догазифицируют к концу года в Сочи. Всего на участие в госпрограмме уже подано 70% заявок из поселения города. Накануне реализацию бесплатной газификации обсудили на планерном совещании администрации муниципалитета.

- До конца года запланировано догазифицировать 838 домов. С октября по ноябрь текущего года уже проведены работы в 152 домах, к еще 148 домам завершено проектирование и начаты строительно-монтажные работы, - отмечено на заседании.

В Сочи работают 15 пунктов приема заявок на бесплатную газификацию.

- Есть поселения без газораспределительных сетей. К 2030 году подключим около 30 населенных пунктов – уже выделили деньги на разработку схем, - написал мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.