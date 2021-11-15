Двух чиновников Новороссийска освободили от должностей за иностранное гражданство Фото: epp.genproc.gov.ru

Двух чиновников Новороссийска освободили от должностей. У муниципальных служащих обнаружено наличие иностранного гражданства, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Кроме российского гражданства, чиновники имели гражданство другого государства, с которым в РФ не заключен договор, разрешающий нести муниципальную службу.

- Прокуратура главе Новороссийска внесла представление. По результатам рассмотрения нарушения требований законодательства устранены, лица переведены на должности, не связанные с муниципальной службой, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.