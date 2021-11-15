Рейды по проверке нелегальной сдачи жилья проводят в Сочи Фото: пресс-служба городской администрации

Рейды по проверке нелегальной сдачи жилья проводят в Сочи. Так, мониторинговые группы работают в Лазаревском районе, где в течение двух последних месяцев проведено семь мероприятий.

- Рейдовые мероприятия по выявлению фактов нелегальной сдачи в аренду жилья способствует увеличению поступлений в доходную часть бюджета. Это позволяет планировать и реализовывать проекты по улучшению инфраструктуры города, – отметил глава администрации Лазаревского района Олег Бурлев.

В 2021 году собственники жилья могут стать плательщиками налога на профессиональный доход. Владелец переходит на новый специальный налоговый режим – самозанятый, после чего может сдавать в аренду или внаем жилую недвижимость. Ставка налога в этом случае составляет от 3% до 6%.