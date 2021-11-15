СберЛизинг поставил транспорт для пассажироперевозок на территории Краснодарского края

Фото предоставлено пресс-службой Тбилисского района.

СберЛизинг передал Администрации муниципального образования Тбилисский район семь транспортных средств для пассажироперевозок на внутригородских и междугородних маршрутах.

Евгений Ильин, глава Тбилисского района:

- Развитие транспортной инфраструктуры с повышенным уровнем безопасности, доступности, а самое главное - качества услуг, является одним из приоритетных направлений. Новые автобусы будут курсировать между сельскими поселениями. Это позволит бесперебойно осуществлять перевозки пассажиров, а также значительно улучшит условия труда для водителей».

Общая сумма договора лизинга составила 24 млн рублей, срок его действия – три года. Эксплуатантом выступило МУП «Пассажироавтотранс».

Ольга Окорокова, директор Юго-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»:

- Лизинг был и остается эффективным способом финансирования муниципальных образований для решения экономических и социальных задач. Новый транспорт уже совсем скоро выйдет на маршруты, и жители региона смогут быстро и с комфортом добраться до пунктов назначения.

В числе переданных машин четыре ГАЗель NEXT-ГАЗА65R52, два ПАЗ-4234-04 и один ПАЗ-320436-04. Поставка была осуществлена строго в установленные договором сроки, несмотря на большую загруженность производственных мощностей.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

- Сбер помогает не только укреплять финансовое благополучие миллионов клиентов в Краснодарском крае, но и активно работает со всеми муниципалитетами региона над повышением качества жизни и развитием цифровых сервисов в небольших населённых пунктах. В этом году совместно с руководством Тбилисского района и «Пассажиравтотранс» мы первыми на Кубани запустили «пилот» по бесконтактной оплате проезда в общественном транспорте для получателей льгот. Данный сервис поможет жителям и гостям района путешествовать с большим комфортом.