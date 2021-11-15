Запчасти для самолета на 3,8 млн рублей украл житель Калининского района Кубани

Украденные запчасти вор сдал на металлолом Фото из архива КП

Запчасти для самолета на 3,8 миллиона рублей украл житель Калининского района Кубани. Наворованное оборудование мужчина сдал на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, 23-летний охранник-механик частной авиакомпании ночью снял замки и пломбы складов, после чего присвоил крыло, четыре двигателя, кольцо капота и другие запчасти для самолета АН-2. Украденное вор вывез в пункты приема металлов, а вырученные деньги потратил в личных целях. Ущерб компании составил более 3,8 миллиона рублей.

- В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодарского края.