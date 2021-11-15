Комиссия допустила на выборы мэра Краснодара шесть кандидатов

Из двух кандидатов депутаты выберут главу города тайным голосованием

Сегодня, 15 ноября, в администрации города состоялась конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Краснодара. Количество человек, которые могут стать мэром, с 24 сократилось до шести.

- Отбор прошли Андрей Алексеенко, он сейчас исполняет обязанности мэра Краснодара, Дмитрий Водолацкий – глава администрации Западного округа, адвокат и правозащитник Виталий Кацко, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» трех основных кандидатов источник в администрации города.

Напомним, заявки на должность мэра в Краснодаре подавали до 29 октября. В градоначальники выдвигались 24 человека. Было много желающих руководить городом из предпринимателей, но они не дошли до второго этапа отбора.

Мэра изберут депутаты на тайном голосовании. После второго конкурса оставят лишь двух кандидатов.