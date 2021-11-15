Кубанский борщ победил в конкурсе гастрономических брендов «Вкусы России» Фото: Тимур ХАНОВ

Кубанский борщ стал одним из победителей федерального конкурса гастрономических брендов «Вкусы России». Всего регион представлял 12 брендов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, конкурсную защиту прошли краснодарский чай, овощи, ранний картофель, борщ, яблоки, мраморная говядина, вина Тамани, Геленджика и «Мысхако», форель из Адлера, черноморская барабулька, дивноморская ракушка.

В проекте участвовали предприниматели и компании из 84 регионов страны, всего подано 720 заявок. А конкурс проводится с целью познакомить потребителей с многообразием вкусов России и помочь предпринимателям найти новые точки роста.