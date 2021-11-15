Команда «Кубань-Вино» стала победителем Всероссийского чемпионата по производительности. Фото предоставлено пресс-службой Кубань-Вино.

12 ноября в Москве состоялся финал Второго всероссийского чемпионата по производительности труда. За победу боролись 26 команд от предприятий, вузов, региональных органов власти и центров компетенций. В номинации «Предприятия» победу одержала команда «Кубань-Вино».

- Участие в мероприятии такого уровня — это вызов для нашей управленческой команды, возможность объективно оценить свои силы, уровень аналитики и стратегического мышления. А один из полученных призов — завтрак с первым заместителем министра экономического развития Артемом Ивановым - стал прекрасной возможностью обсудить жизненно важные для компании и винодельческой отрасли в целом вопросы и проблемы повышения производительности труда, развития культуры производства, - рассказал заместитель генерального директора «Кубань-Вино» Евгений Емельянов.

Соревнования проходили в рамках национального проекта «Производительность труда». Основная часть конкурса развернулась в бизнес-симуляторе. Участники управляли виртуальной компанией: тестировали разные стратегии, оптимизировали производственную цепочку, определяли ценовую политику, выстраивали бренд, чтобы вывести свою компанию в лидеры. Симулятор учитывал направления работы конкурсантов, корректируя условия рынка.

- Чемпионат стал масштабнее: в этом году уже 1200 человек из 52 регионов боролись за вывод виртуального предприятия на рынок. Они выбирали стратегии, выстраивали производство и логистику, маркетинг и продажи, повышали эффективность работы персонала. Опыт принятий решений, который получили участники, обязательно пригодится им в работе – уже на реальных предприятиях, — прокомментировал министр экономического развития Максим Решетников.

Чемпионат — часть программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». По ней обучаются сотрудники более тысячи предприятий страны для формирования системного подхода к управлению предприятием для роста производительности труда в условиях современного рынка.