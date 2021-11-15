Мужчина, ограбивший пенсионера в банке Сочи, задержан Фото: пресс-служба ОМВД г. Сочи

Мужчину, ограбившего пенсионера в банке Сочи, задержали. Накануне потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже, сообщает пресс-служба ОМВД города-курорта.

67-летний пенсионер снимал с банковской карты деньги. В этот момент рядом на него напал неизвестный, выхватил из банкомата 10 тысяч рублей и сбежал. Полицейские начали поиск злоумышленника, установив внешние черты по записям камер видеонаблюдения, после чего задержали грабителя.

Им оказался 23-летний приезжий. Деньги он потратил в личных целях.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет, - сообщают в ОМВД Сочи.