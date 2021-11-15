Парфюмерная симфония звучит в «Орленке»

Совместно со специалистами Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» орлята создают уникальные парфюмерные композиции и пишут научные работы в области химии.

Программа собрала в «Орленке» ребят, имеющих достижения в области естественных наук, из шести регионов России. В течение смены орлята осваивают обучающий курс «Химия аромата: парфюмерная симфония», который проводит НИЦ «Курчатовский институт».

- Суть программы состоит в обучении детей основам работы в химической лаборатории и методам получения и разделения веществ. Эти знания необходимы при планировании исследовательской деятельности в области химии и актуальны по всем направлениям. Ребята с каждым занятием все больше вникают в процесс, работают с химическим оборудованием и посудой, учатся собирать лабораторные установки, поддерживать эксперимент и оперативно находить выход из сложных ситуаций. Участники программы проявляют большой интерес к работе, задают много правильных вопросов и предлагают свои идеи при решении той или иной задачи. В ходе смены ребята получают уникальные навыки и знания, которые, бесспорно, положительно скажутся на их становлении как ученых в будущем, – рассказала Наталья Демьянова, начальник координационно-методического отдела Управления молодежной политики и довузовской профориентации НИЦ «Курчатовский институт».

В ходе серии занятий «Парфюмерная симфония» и «Парфюмерная мастерская» орлята учатся извлекать эфирные масла из разных видов растений, проводят их физико-химический анализ, пробоподготовку и подбор экспериментальных условий измерений. В своих научных работах юные химики исследуют дистилляцию, экстракцию веществ, синтез сложных эфиров и способы получения эфирных масел: анфлераж и мацерацию. В результате своей работы ребята разработают собственные парфюмерные композиции – уникальные ароматы, о которых расскажут в итоговых презентациях и видеопроектах.

Также в рамках смены ребята побывали на виртуальной экскурсии по НИЦ «Курчатовский институт», который является междисциплинарной национальной лабораторией России и одним из ведущих научных центров мира. Орлята познакомились с историей и деятельностью Курчатовского института. В течение курса они посетят серию онлайн-лекций ведущих специалистов организации.

По словам Натальи Демьяновой, сертификат об участии в смене может пригодиться ребятам для личного портфолио научных достижений при поступлении в вуз и при участии в естественно-научных мероприятиях Курчатовского института и других организаций.

Обучающий курс «Химия аромата: парфюмерная симфония» проходит в рамках 12 смены с 3 ноября по 23 ноября 2021 года.

Организаторами тематической программы являются Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Всероссийский детский центр «Орленок».