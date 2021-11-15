«ЮГАГРО 2021»: крупнейшая сельскохозяйственная выставка России вновь откроется в ноябре

Ежегодно выставку «ЮГАГРО» посещают тысячи аграриев. Фото предоставлено пресс-службой ЮГАГРО.

Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2021» пройдет с 23 по 26 ноября 2021 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг». 4 дня выставки будут насыщены презентациями новинок сельхозтехники, семян, удобрений, агротехнологий, представляемых ведущими российскими и мировыми производителями и поставщиками.

Фото предоставлено пресс-службой ЮГАГРО.

Экспозиция выставки состоит из 4-х разделов, объединяющих в себе всю цепочку растениеводческого сельхозпроизводства: от техники для подготовки почвы до финальной упаковки продукта. В 2021 году в «ЮГАГРО» примут участие более 640 компаний из 25 стран. Компании из Италии, Германии и Турции объединены в составе национальных павильонов.

В рамках «ЮГАГРО 2021» запланировано проведение более 30 мероприятий деловой программы: пленарная сессия, конференции, круглые столы, семинары и мастер-классы. Свыше 80 спикеров, среди которых представители государственных органов, руководители крупнейших отраслевых союзов и предприятий, обсудят самые актуальные вопросы АПК.

Ежегодно выставку «ЮГАГРО» посещают тысячи аграриев из 72 регионов России — от Сахалина до Калининграда.

В этом году выставка «ЮГАГРО» имеет особое значение: после длительного перерыва в деловой активности аграрии, производители и поставщики смогут возобновить личные контакты на площадке выставки, провести переговоры, обсудить условия и согласовать поставки накануне нового сельскохозяйственного сезона.

«ЮГАГРО 2021» пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

Бесплатный билет на выставку можно получить на сайте «ЮГАГРО».

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.

Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS.

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».

СПРАВКА «КП»

28-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО» состоится 23–26 ноября 2021 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, 1.