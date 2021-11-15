Жителя Адыгеи обвиняют в убийстве брата

Обвиняемый был неоднократно судим Фото из архива КП

Житель Адыгеи стал фигурантом уголовного дела за убийство брата. Мужчина расправился с родственником на почве конфликта, сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Согласно следствию, накануне братья выпивали в доме в селе Новосевастопольском. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора. Тогда обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил младшего родственника в шею и грудь. От полученных ран потерпевший скончался.

Подчеркивается, что 41-летний обвиняемый ранее был неоднократно судим.

- Возбуждено уголовное дело, проводится следственная проверка. Рассматривается избрание в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.