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Происшествия15 ноября 2021 12:39

Жителя Адыгеи обвиняют в убийстве брата

Мужчина расправился с родственником в момент ссоры
Светлана ОВДЕЙ
Обвиняемый был неоднократно судим Фото из архива КП

Обвиняемый был неоднократно судим Фото из архива КП

Житель Адыгеи стал фигурантом уголовного дела за убийство брата. Мужчина расправился с родственником на почве конфликта, сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Согласно следствию, накануне братья выпивали в доме в селе Новосевастопольском. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора. Тогда обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил младшего родственника в шею и грудь. От полученных ран потерпевший скончался.

Подчеркивается, что 41-летний обвиняемый ранее был неоднократно судим.

- Возбуждено уголовное дело, проводится следственная проверка. Рассматривается избрание в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.