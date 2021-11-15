Два первых места и инновационный проект: ушаковцы берут новые высоты

Ушаковцы берут новые высоты.

8 – 10 ноября студенты Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова приняли участие в онлайн-хакатоне, организованном ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» при поддержке Минтранса России. Основная тема: цифровизации транспортной отрасли.

В состязаниях участвовали более 20 команд из разных регионов России, в том числе – 5 команд и один самостоятельный участник от Ушаковки. В победители вышли «Курочка ряба» (капитан Андрей Орлов, 3 курс «ИСИТ») и «AlCuMn» (капитан Александр Чуприн, 3 курс «ИСИТ»). Особую оценку жюри заслужила тоже наша команда - «Admire» – их проект по автоматизации образовательных процессов собираются дорабатывать и внедрять в жизнь.

- Ребята постарались. Боролись, преодолевали трудности, набирались опыта. Особого уважения заслуживает наш сольный участник – Тимофей Талан, он поставил себе сложную задачу – разработать специальную платформу для взаимосвязи между выпускниками вузов и потенциальными работодателями. Это весьма перспективное направление, - считает заместитель начальника кафедры «Радиоэлектроника и информационные технологии» университета Елена Халеева.

По мнению Елены, курировавшей вузовские команды, в состязаниях прекрасно показали себя все, даже второкурсники, для которых этот хакатон стал первым опытом.

СПРАВКА «КП»

Термин «хакатон» появился в 1999 году, образован из двух английских слов – хакер и марафон. Это «мозговой штурм» специалистов цифровой индустрии при разработке нового продукта.