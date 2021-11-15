Губернатор края обсудил с руководством предприятия устройство дробильно-сортировочного комплекса Фото: пресс-служба краевой администрации

Новый дробильно-сортировочный комплекс запустят в Курганинске Краснодарского края. Проект реализуют на базе компании – производителя тротуарной плитки. Накануне губернатор края обсудил с руководством предприятия устройство комплекса.

- В ближайшее время будет запущен новый дробильно-сортировочный комплекс, расширится производство щебня и песка. Для края важно привлекать к работам местные предприятия. Такие производства мы готовы всячески поддерживать преференциями, льготами, – отметил Вениамин Кондратьев.

Подчеркивается, что предприятие получает господдержку и участвует в нацпроетке «Производительность труда». Так, компания на 55% сократила время изготовления, в 2,5 раза увеличив эффективность работников и на 14% - выручку. Подобную технологию внедрят и на новом дробильно-сортировочном комплексе.