Один из главных призов «Кубка Цемесской бухты» пополнил коллекцию Ушаковки. Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Обладателем приза зрительских симпатий lV Международных соревнований по судомодельному спорту «Кубок Цемесской бухты - 2021» стал сотрудник Военного учебного центра Ушаковки Игорь Белоконь. Проведения этих состязаний с нетерпением ждали два года. И не напрасно. Кубок выдался особенно ярким и насыщенным, а в 2021 – впервые! – еще и международным. В числе участников команды из Белоруссии и Украины.

На суд профессионалов были представлены копии грузовых и пассажирских судов, военных кораблей, галер, парусников. Точное исполнение, филигранная работа, на каждом борту – имя, вошедшее в историю. На постройку такой мини-реплики иногда уходит не меньше времени, чем на строительство оригинала!

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

В командном зачете первое место завоевали моделисты команды №2 из Ставрополя, второе - участники из Ярославля и третье – ставропольская команда №1.

- Можно без преувеличения сказать, что без помощи вуза этого Кубка могло бы вообще не быть. Проживание, питание, предоставление помещений – основное взял на себя университет Ушакова. Благодаря этому мы смогли позволить организовать участникам отличные призы – ручные дрели с патронами, микродрели, деревообрабатывающие станки, редкую литературу и многое другое - отметил один из организаторов «Кубка Цемесской бухты - 2021» Александр Сивенцев.