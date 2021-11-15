Родительское собрание по вопросам ГИА пройдет на Кубани

Родители кубанских одиннадцатиклассников узнают об особенностях экзаменационной кампании 2022 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Родительское собрание по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников пройдет на Кубани. Участникам расскажут об особенностях экзаменационной кампании 2022 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, родители кубанских одиннадцатиклассников узнают о подготовке к выпускным экзаменам и итоговому сочинению (изложению) в этом году. На собрании обсудят и тему поступления-2022 в вузы.

Региональное онлайн-собрание состоится 18 ноября в 17:00. Видеоконференция будет доступна позже в записи на YouTube канале министерства образования, науки и молодежной политики Кубани.

Родители могут задать интересующие вопросы, которые необходимо отправить по почте finege@des.kubannet.ru и в виде СМС по телефону горячей линии ЕГЭ 8(918)189-99-02 с пометкой «Вопрос на родительское собрание».