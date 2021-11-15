Житель Анапы получил ожог из-за зарядки для телефона

Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание зарядки для мобильного телефона Фото: instagram.com/mchs_anapa/

В Анапе накануне загорелась квартира в пятиэтажном доме. Предварительной причиной пожара называют неисправность зарядки для телефона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Анапы.

Так, накануне утром в экстренную службу поступил звонок о возгорании в многоэтажке по улице Новороссийской. Из дома эвакуировали 5 человек, а пожар был потушен менее чем через час после звонка.

Без пострадавших не обошлось – хозяина квартиры госпитализировали с ожогами и травмами.