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Происшествия15 ноября 2021 14:33

Житель Анапы получил ожог из-за зарядки для телефона

Устройство могло стать причиной пожара в квартире
Светлана ОВДЕЙ
Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание зарядки для мобильного телефона Фото: instagram.com/mchs_anapa/

Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание зарядки для мобильного телефона Фото: instagram.com/mchs_anapa/

В Анапе накануне загорелась квартира в пятиэтажном доме. Предварительной причиной пожара называют неисправность зарядки для телефона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Анапы.

Так, накануне утром в экстренную службу поступил звонок о возгорании в многоэтажке по улице Новороссийской. Из дома эвакуировали 5 человек, а пожар был потушен менее чем через час после звонка.

Без пострадавших не обошлось – хозяина квартиры госпитализировали с ожогами и травмами.