В три раза больше стали прививаться от COVID-19 на Кубани

Рост темпа вакцинации на Кубани связывают с ковидными ограничениями по предоставлению QR-кодов и обязательным получением прививки лицами старше 60 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В три раза увеличился темп вакцинации от COVID-19 в Краснодарском крае. Всего в регионе прививку получили уже 2 миллиона 344 тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации края.

– С начала ноября видим рост числа вакцинаций в сутки: ежедневно прививаются от 10 до 18 тысяч жителей края, что в три раза больше, чем было в октябре. Для достижения коллективного иммунитета нужна еще большая активность населения, это особенно важно сейчас, когда в день мы фиксируем новые антирекорды по числу заболевших, - отметил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

А ревакцинацию в регионе прошли уже 172 тысячи человек, более 23 тысяч из которых во второй раз привились от COVID-19 в Краснодаре.

Напомним, в Краснодарском крае накануне введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет. Всего в регионе от коронавируса привито более 647 тысяч жителей этого возраста.