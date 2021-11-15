Акция "Елка желаний" стартовала на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала в Краснодарском крае. Проект помогает исполнять мечты людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. О старте акции в регионе сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, дети и пенсионеры из всех регионов страны принимают поздравления от представителей власти, коммерческих и некоммерческих организаций, фондов и волонтеров. Завершится ежегодная акция 28 февраля 2022 года. Подать заявку на участие можно до 11 декабря на сайте Елкажеланий.рф.

В текущем году акция пройдет как очно, так и в дистанционном формате.